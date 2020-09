Coronavirus a Messina, test sierologici su 3000 docenti: tutti negativi

Oltre tremila insegnanti messinesi si sono sottoposti su base volontaria ai test sierologici per il coronavirus. Soltanto una quindicina i positivi poi risultati negativi al tampone. È probabile che siano entrati in contatto con il virus ma non hanno mai sviluppato la malattia e quindi non sono contagiosi.

Nel frattempo - riporta la Gazzetta del Sud in edicola -, come prevede il protocollo, i positivi al test sono stati isolati per poi essere “liberati”, si fa per dire, dopo l'esito del tampone. Al lavoro c'è un piccolo esercito: i medici dell'ambulatorio dell'Asp di Messina, i medici di base, il laboratorio dell'ospedale Papardo. Oltre tremila i test effettuati.

I test vengono effettuati solo su base volontaria, e sono rivolti al personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private della provincia. Possono essere effettuati dai medici di medicina generale di ogni singolo assistito, dopo aver effettuato un'apposita prenotazione. O negli ambulatori dedicati del dipartimento di prevenzione attivati in ogni singolo Distretto sanitario.

