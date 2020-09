Pace del Mela, travolto da un'auto: muore un 60enne di Barcellona

Incidente mortale, intorno a mezzanotte a Giammoro (Pace del Mela), all'altezza del bivio che conduce alla zona industriale di Milazzo. Un sessantenne di Barcellona Pozzo di Gotto, Antonio Maggio, è stato travolto da un’auto, mentre stava attraversando la strada.

Il conducente del mezzo, poi fermato dai carabiniere, a quanto pare avrebbe continuato la sua corsa (per cause poco chiare ed in fase di accertamento). Nonostante l'arrivo degli operatori sanitari per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Il corpo ricoperto dal lenzuolo bianco, è rimasto per molto tempo giacente sull'asfalto, mentre sul posto venivano eseguiti i rilievi del caso. Per diverse ore il traffico è rimasto paralizzato sulla via Nazionale e l'area è stata interdetta al passaggio delle vetture. Le forze dell'ordine stanno indagando per ricostruire la dinamica dei fatti.

Di fronte al luogo dove si è verificato l'incidente si trova una nota trattoria, dove a quanto pare il sessantenne di Barcellona aveva appena trascorso la serata in compagnia dei parenti.

© Riproduzione riservata