Università, concluse le prove di Medicine and Surgery, il 30 ottobre i test per le Professioni sanitarie

Si sono svolte regolarmente, al Polo Papardo, le prove di ammissione al Corso di Laurea in Medicine and Surgery (lingua inglese). Sono stati 295 i partecipanti, a fronte delle 329 iscrizioni correttamente effettuate per i 76 posti disponibili, suddivisi equamente fra coloro i quali sono comunitari e non comunitari residenti in Italia e chi è extracomunitario e risiede all’estero.

La commissione di vigilanza, presieduta dal prof. Giuseppe Santoro, era composta da docenti e personale T.A. dell’Ateneo.

L’organizzazione, coordinata dal dott. Pietro Nuccio (Dirigente della Direzione Servizi didattici e Alta formazione), ha assicurato la trasparenza delle procedure dislocando nelle aule delle apparecchiature di controllo dello specchio radioelettrico, fornite dal Ministero per lo Sviluppo Economico, per intercettare eventuali comunicazioni con l’utilizzo di strumenti elettronici. L’afflusso è stato regolare, sono state pienamente rispettate le norme di sicurezza anti Covid, garantendo i relativi controlli ed il necessario distanziamento, sia nei percorsi per raggiungere la sede che all’interno delle diverse aule.

L’avvio contemporaneo è stato effettuato grazie ad un collegamento audio e i test – come previsto dal bando – sono stati predisposti in maniera tale che candidati rispondessero alle stesse 60 domande (cinque le opzioni di risposta) sistemate in ordine diverso. Le prove si sono concluse, come previsto, dopo 100 minuti.

Le operazioni di apertura dei plichi contenenti i risultati si terranno il 25 settembre 2020, alle ore 9, presso la Sala Riunioni del Dip. Amm.vo Servizi Didattici e Alta Formazione a Palazzo Mariani.

Si svolgeranno il 30 ottobre, invece, le prove d’accesso ai Corsi di Laurea magistrali delle Professioni Sanitarie. Nello specifico, si tratta dei Corsi in Scienze infermieristiche ed ostetriche (LM/SNT1), Scienze riabilitative delle Professioni sanitarie (LM/SNT2), Scienze delle Professioni sanitarie tecniche diagnostiche (LM/SNT3). Contestualmente, le iscrizioni ai test d’ammissione scadranno il 30 settembre 2020 (alle ore 12).

Sono 180 i posti a disposizione dei candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia (ai quali se ne aggiungono 5 per i candidati extracomunitari residenti all’estero).

