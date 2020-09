Taormina, riuscito intervento innovativo al cuore su una donna di 95 anni

Nuova pagina di buona sanità all'ospedale San Vincenzo di Taormina dove il cardiologo interventista Giuseppe Calvagna ha eseguito con successo una procedura innovativa su una paziente di 95 anni.

All'anziana signora, originaria di Letojanni, che adesso è in buone condizioni, con una procedura molto meno traumatica e invasiva, è stato risparmiato, in particolare, un intervento cardio-chirurgico molto invasivo che avrebbe potuto causarle gravi conseguenze e seri rischi per una persona di questa età.

«La signora - spiega Calvagna - si è presentata al Pronto soccorso del nostro ospedale per grave sepsi della tasca in cui era alloggiato il pacemaker. Già durante l'impianto iniziale a causa di un'ostruzione bilaterale delle vene succlavie si era dovuto ricorrere alla vena giugulare interna per poter posizionare i cateteri nel cuore. Quindi, a seguito della sopraggiunta infezione, per garantire un nuovo impianto di pacemaker alla paziente, si è dovuto ricorrere all'utilizzo di un dispositivo leadless innovativo e altamente tecnologico». È stato così impiantato un piccolo pacemaker “Micra”, che ha come obiettivo primario quello di ridurre le complicanze legate alla necessità di una tasca sottocutanea e alla presenza di elettro-cateteri convenzionali.

«Nei pazienti post-espianto, causa malfunzionamento o infezione - ha aggiunto lo specialista -, il rischio di reinfezione dopo il reimpianto con sistemi tradizionali varia in un range che può superare l'11% nei casi in cui si è riusciti ad ottenere solo una rimozione parziale del sistema originale. I dati, invece, ci dicono che nessuno dei pazienti reimpiantati con “Micra” ha mostrato il reiterarsi di eventi infettivi. E ciò trova ampia conferma anche dalle prime analisi dei controlli seguiti sui pazienti di questa casistica».

