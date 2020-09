Picchiarono selvaggiamente un poliziotto, cinque giovani condannati a Messina

Si è concluso con cinque condanne il processo per l'aggressione ad un poliziotto in borghese avvenuta nell'estate di quattro anni fa durante una serata in un lido della movida messinese, a Torre Faro. In cinque dovevano rispondere di lesioni.

Oltre alla condanna, il giudice ha previsto anche un risarcimento dei danni nei confronti della vittima. L'aggressione, infatti, fu particolarmente brutale tanto da procurare all'agente, picchiato con calci e pugni, una prognosi di 21 giorni, avendo riportato traumi vari. Tutto, peraltro, sarebbe nato per motivi banali.

Il giudice monocratico Antonino Barbagallo ha condannato Mirko Celesti, Andrea Bertuccelli e Damiano Fresco ad 1 anno e 4 mesi mentre Giuseppe Giacobbe e Angelo Fresco a 9 mesi.

