Lottò contro un raro tumore, a Messina l'ultimo addio a Paolo Chillè: commozione e lacrime in cattedrale

In un clima di grande commozione si sono svolti questa mattina in cattedrale a Messina i funerali di Paolo Chillè il giovane stroncato da una rara forma di tumore dopo vani tentativi di cure sperimentali fatte all' estero grazie ad una gara di solidarietà che aveva coinvolto tanti messinesi.

LA STORIA È morto Paolo Chillé, Messina lo aveva aiutato nella lotta contro il tumore

Ad officiare padre Enzo Maestri, parroco di Santa Maria della Consolazione di Gazzi. Concelebranti padre Pietro Scolaro. In chiesa per alcuni minuti il sindaco Cateno De Luca, rappresentato durante i funerali dall' assessore Massimiliano Minutoli.

"Paolo - ha detto padre Scolaro- era un'anima buona. Era interessato alla vita degli altri. Infondeva coraggio".

© Riproduzione riservata