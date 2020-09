Messina, i 44 vigili urbani che giurano oggi andranno in strada

L'appuntamento è alle 12.30 nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca. E sarà un giorno che i 44 nuovi agenti di polizia municipale non potranno mai dimenticare. Giureranno nelle mani del sindaco ed entreranno a pieno titolo nel Corpo del Comune di Messina.

L'assunzione era avvenuta il 13 agosto, ma da quel momento sono scattate tre settimane di intenso studio per i 44 neo agenti che hanno seguito un corso intensivo (dalle 7 alle 14 ogni giorno) per conoscere i segreti del mestiere, le procedure, gli aspetti che non si studiano sui libri, gli atteggiamenti corretti da tenere in strada, dai più esperti dei loro nuovi colleghi.

Messina, giuramento per 44 nuovi vigili urbani

Il corso di formazione organizzato dalla sezione Formazione e statistica del Corpo diretta dal commissario Angelo Zullo si è concluso sabato, e oggi è arrivato il momento del giuramento.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud in edicola, edizione di Messina

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE