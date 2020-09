Messina, bretella di immissione alla galleria San Jachiddu: tempi lunghi per l'apertura

Da un lato la Uiltrasporti chiede di aprire la bretella di immissione alla galleria San Jachiddu entro la data di riapertura delle scuole, dall'altro il Comune di Messina da cui non arrivano notizie rassicuranti.

L'intervento riguarda i disagi per i lavori sul viadotto Ritiro con le conseguenti code di auto. “Aprire la bretella che conduce nella galleria San Jachiddu resta l’unica soluzione per far decongestionare il traffico causato dai lavori sul viadotto ritiro - dice Angelo Passari segretario viabilità UIltrasporti Messina -. Un’arteria rimasta ancora colpevolmente chiusa per responsabilità che andrebbero individuate . Al contrario abbiamo assistito ogni tre mesi a continui stucchevoli rinvii da parte dell’amministrazione comunale - conclude la UIltrasporti- rinvii a cui occorre mettere fine entro la riapertura delle scuole quando le criticità per la viabilità della zona centro-nord saranno nuovamente insostenibili".

Ma da Palazzo Zanca filtrano notizie tutt'altro che rassicuranti. Le bretelle non dovrebbero aprire a breve, mentre lo svincolo di Giostra per chi arriva dalla direzione Catania resterà chiuso: lo aveva già anticipato l’assessore alla mobilità Salvatore Mondello dalle pagine di Gazzetta del Sud nei giorni scorsi e lo ha ribadito questa mattina in Commissione Lavori Pubblici. La decisione è del Cov, non ci sono margini di modifica se non per emergenze, come accaduto durante il controesodo.

