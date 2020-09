Poliziotta positiva al Coronavirus, chiuso l'Ufficio immigrazione della questura di Messina

Ufficio immigrazione della questura di Messina chiuso per un caso di positività di un agente di polizia. La donna avrebbe contratto il virus dalla figlia.

Stamattina l'ufficio che si trova all'Annunziata è stato sanificato e per sicurezza è stato chiuso e sanificato anche l'attiguo commissariato Messina Nord. In quarantena una trentina tra agenti e civili in attesa di tampone. Intanto il dato sui positivi oggi cresce di una decina di persone.

Una 80 enne è stata ricoverata al Policlinico, riconducibile al cluster di Sant'Agata di Militello. La donna, sintomatica, è risultata positiva al test rapido, ma dovrà fare adesso un tampone di verifica. Al momento è stata ricoverata in malattie infettive dove invece è stato dimesso un paziente ricoverato a luglio.

