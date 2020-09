L’autopsia conferma la brutale aggressione, oggi al Duomo di Messina i funerali di Pierluigi Mollica

Ora che la pagina giudiziaria dell’autopsia è conclusa tutti potranno dare l’ultimo saluto a Pierluigi Mollica, il 59enne ucciso brutalmente a coltellate sabato scorso a Spadafora dal figlio Gabriele, un ragazzo con gravi problemi psichici. I suoi funerali si svolgeranno oggi alle 10,30 al Duomo di Messina.

È stato il medico legale - riporta la Gazzetta del Sud in edicola - Giovanni Andò ad eseguire l’esame autoptico, come consulente del sostituto procuratore Anna Maria Arena. L’esame ha confermato il quadro già emerso nell’imminenza del fatto, e un numero di coltellate che dovrebbero essere ben 24. Ventiquattro colpi sferrati con una violenza inaudita davanti alla compagna dell’uomo, svegliata di soprassalto nella villa di Spadafora, terrorizzata e annichilita all’altro angolo del letto, mentre il povero Pierluigi tentava di difendersi dalla furia incontrollata di quel figlio tanto amato, un ragazzo alto e molto robusto, difficile da contrastare.

Il 59enne Pierluigi Mollica, imprenditore e grande appassionato di basket e giornalismo, si trovava come sempre in villeggiatura a Spadafora insieme alla compagna, una sua ex giocatrice, e i figli avuti con la moglie prima della separazione, il ventenne Gabriele e il fratello di 17 anni. Il delitto è avvenuto intorno alle 4 di sabato mattina, quando Gabriele, con un coltello ha fatto irruzione nella camera da letto del padre (che stava dormendo a fianco della compagna) e ha affondato colpi devastanti con un coltello.

