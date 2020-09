Riavvio della scuola, il prefetto convoca i presidi e i sindaci dei comuni disagiati

Riunione in prefettura, la seconda in tre giorni, per il prossimo riavvio della scuola. Il prefetto di Messina, Maria Carmela Librizzi ha convocato, in questo caso, i presidi e i sindaci dei comuni che hanno maggiore difficoltà nella provincia.

In particolare quelli di Barcellona, Capo d’orlando, Giardini, Gioiosa, Lipari, Milazzo, Novara di Sicilia, Terme Vigliatore. È intervenuto anche un dirigente dell’assessorato regionale alla Pubblica istruzione che ha ribadito che è possibile rivolgersi anche alle chiese e alle parrocchie dei comuni che possono essere mettere a disposizione dei loro locali per farli divenire aule.

Le scuole che non fossero pronte possono decidere di spostare l’avvio delle lezioni al 24 settembre.

