Aggressione a un agente di polizia penitenziaria nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto. Un detenuto, secondo una prima ricostruzione, per farsi giustizia su altro detenuto "isolato" per vicende carcerarie interne, avrebbe inseguito l'agente di sezione cercando di sottrargli le chiavi delle celle. Il poliziotto ha però fatto scattare l'allarme generale permettendo l'arrivo dei colleghi in tenuta antisommossa.

Il poliziotto penitenziario avendo comunque salvato la vita al detenuto isolato e custodito con il proprio corpo le chiavi del reparto, è stato ricoverato per le lesioni subite presso il pronto soccorso dell'ospedale dove si attende l'esito.

"Il fattaccio - si legge in una nota del sindacato Fs-Cosp - è accaduto nel 3° Reparto che oggi tutti i poliziotti considerano come peggior sezione detentiva tanto da superare l'8° Reparto psichiatrici. Si invita l'amministrazione a valutare proposta di lode o encomio per il coraggioso malcapitato poliziotto".

