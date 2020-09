Omicidio a Spadafora, gli avvocati nominano psichiatra per i "vizi mentali" di Gabriele

Si è concluso intorno alle 13, all’ospedale Papardo di Messina, l’interrogatorio di Gabriele Mollica, il ventenne che a Spadafora ha ucciso il padre Pierluigi con 23 coltellate. Durante il confronto col gip Monica Marino, durato circa tre ore, il ragazzo ha risposto a tutte le domande.

Il pubblico ministero Anna Maria Arena ha chiesto la custodia cautelare in carcere e il gip si è riservata la decisione, che potrebbe maturare in giornata. Sempre oggi il conferimento dell’incarico per l’autopsia sul corpo di Pierluigi Mollica.

I difensori del ragazzo, fermato dai carabinieri della compagnia di Milazzo, insistono sui problemi di cui soffriva Gabriele, “vizi mentali”, come li definisce il suo avvocato Carlo Morace, che nominerà uno psichiatra a cui affidare l’analisi di certificati medici, profili social e telefonino dell’indagato.

