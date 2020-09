Messina, riprende la bonifica del litorale di Mili dopo lo stop di ferragosto

Riprende l'attività di bonifica del litorale di Mili a Messina, dopo lo stop forzato delle due settimane a cavallo di ferragosto. Si procederà adesso senza soluzione di continuità fino alla conclusione della bonifica del litorale di Mili.

Si tratta di un servizio che Messinaservizi sta portando avanti, sostituendosi all’inerzia di altre istituzioni sovracomunali, perché considera giusto cercare di risolvere in ogni modo i problemi dei cittadini e salvaguardare prioritariamente sopra ogni cosa l’ambiente. Doveva essere il demanio ad eseguire la bonifica, che tuttavia non è stata mai realizzata.

Messinaservizi Bene Comune sta quindi intervenendo, per conto del Comune ed in danno al demanio. L'area era veramente mal ridotta, ora dopo la prima rimozione e lo smaltimento di materiali contenenti amianto, nei prossimi giorni si proseguirà con il cronoprogramma che prevede la rimozione e smaltimento di vernici e fusti con rifiuti pericolosi, la rimozione e smaltimento rifiuti inerti e rifiuti non pericolosi, la scarifica ed infine la pulizia del terreno e lo smaltimento degli scarti.

