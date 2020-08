Notte di fuoco a Messina, incendi a San Saba e in provincia: Piraino, Rometta e Milazzo

Nottata intensa per i vigili del fuoco di Messina impegnati su più fronti. Dalle 20 di ieri sera 6 squadre operative hanno lavorato per spegnere gli incendi di interfaccia, sterpaglie e macchia mediterranea, sviluppati nel territorio della zona tirrenica (con particolare riferimento ai comuni di Piraino, Rometta, Frazzanò, Milazzo e San Pier Niceto) e nella zona nord di Messina, San Saba e più precisamente in contrada Musarra, dove sono state temporaneamente evacuate alcune abitazioni, rientrate nella stessa notte o nelle prime ore del mattino.

Gli interventi sono stati circa 20. Alle ore 8 di questa mattina tutti gli incendi risultano estinti ad eccezione di quelli di contrada Rapano a Rometta e Piraino per i quali si sta valutando l'utilizzo dei mezzi aerei per il loro spegnimento.

