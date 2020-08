Disservizi al Policlinico di Messina, la Italy Emergenza si dichiara estranea

Sul caso di alcune disfunzioni nei servizi registrate all’interno dell’ospedale Policlinico interviene la Italy Emergenza che, chiamata in ballo da rappresentanti sindacali, nel dichiararsi estranea alle affermazioni riportate dalla segretaria regionale della Fiadel, Clara Crocé, fa rilevare come «le notizie riprese “de relato” dalla sindacalista messinese, siano del tutto destituite di attendibilità. La Crocé infatti - si legge nella nota - sembra essersi molto concentrata nella sua personale rivendicazione di circostanze a noi estranee, puntando il dito contro la Italy Emergenza e l’esternalizzazione dei servizi sanitari (….ai vertici del Policlinico chiediamo di discutere sull’intera gestione del servizio da parte della Italy Emergenza.) Suo unico “reale” cavallo di battaglia, così che nel furore sindacale tardo agostano, cita fatti e “evidenze” delle quali però, non si è nemmeno curata di verificare personalmente, la veridicità, e quindi la fondatezza oggettiva. («Abbiamo appreso dagli organi di stampa e dalla visione di un video che i lavoratori in servizio presso la Italy Emergenza gestore dei servizi intra ed inter ospedalieri con autoambulanze, per conto del Policlinico di Messina, operano in condizioni di sicurezza precarie»).

«Non sfuggirà – rileva l’avvocato Carmelo Crisafulli legale della Italy Emergenza –, come sul sindacato grava l’obbligo di controllare la attendibilità delle fonte informativa ed accertare la verità del fatto denunciato, senza lasciarsi andare a «notizie apprese dagli organi di stampa». È singolare, infatti, come una donna dalla lunga esperienza sindacale si sia lasciata trasportare da una svista così grave. Forse complice il solleone agostano? Attendiamo dunque le scuse e la rettifica immediata alle affermazioni rese dalla stessa Crocé, e puntualmente riportate da organi di stampa, e siti online».

