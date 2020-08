Roma, anche Bruno Peres positivo al coronavirus: tornava da una vacanza a Taormina

Terzo caso di Coronavirus nella Roma: dopo Mirante e Carles Perez anche Bruno Peres ha comunicato di aver contratto il coronavirus. "Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 - scrive il terzino brasiliano su Instagram - ma voglio far sapere a tutti che sto bene e che non ho sintomi. Ora rispetterò i giorni di isolamento ma non vedo l'ora di poter iniziare a lavorare con il resto della squadra in vista dell'inizio di stagione. Ci vediamo presto e sempre Forza Roma!".

Peres era stato notato nei giorni scorsi a Taormina mentre passeggiava sul corso Umberto con la compagna. Inoltre era stato anche al mare, dove il 22 agosto scorso era apparso in un'escursione in barca nella spiaggia di Mazzarò. Ma si stanno ricostruendo anche i passaggi del calciatore nei locali e uno di questi ha deciso di chiudere per la sanificazione. Il giocatore brasiliano ha fatto il test a Roma ma fino al 24 era in Sicilia.

Cambio di programma dunque a Trigoria dopo la positività di Peres. La ripresa degli allenamenti della Roma, inizialmente prevista per questo pomeriggio, è stata spostata di 24 ore. Proprio questa mattina nel centro sportivo è infatti previsto per i calciatori di Paulo Fonseca un nuovo ciclo di tamponi i cui risultati arriveranno in giornata, prima della seduta d'allenamento prevista nel tardo pomeriggio.

Massima precauzione quindi per la Roma che deve già fare i conti con tre tesserati alle prese col Covid-19: Mirante, Carles Perez e Bruno Peres.

