Emergenza scuola a Messina: mancano 330 aule in città

In città, per dare un’aula a tutti gli studenti dell’anno scolastico oramai alle porte, ne occorrerebbero 330 in più di quelle oggi in dotazione. Una cifra che sviluppa fra i 6000 e i 7000 studenti, per così dire in “esubero”.

Il termine da vertenze sindacali, vuol dire che, dopo aver applicato le distanze di sicurezza fra uno studente e l’altro (due metri quadri per ogni ragazzo), il numero di persone che possono essere sistemate in un’aula scende di almeno il 30 o 40% e quella parte di classe che non avrebbe posto diventa un esubero.

Per sistemare tutti questi ragazzi “senza posto”, servirebbero quindi ben 330 aule. Ed è un dato che fa riferimento al Comune di Messina per tutte le scuole, dall’infanzia fino alle superiori. Decisamente migliore la situazione in provincia, almeno per gli istituti di competenza della Città Metropolitana.

