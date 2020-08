Coronavirus, sei giovani messinesi positivi: tornavano tutti dalle vacanze

Cresce il numero dei contagi da coronavirus in provincia di Messina come riporta un articolo di Emilio Pintaldi sulla Gazzetta del Sud in edicola. Sei in tutto: cinque nel capoluogo e uno in provincia della zona tirrenica. Tutti giovani e di ritorno dalle vacanze. Il contagio sarebbe legato alla trasferte in località turistiche. Uno dei nuovi positivi tornava dalla Croazia considerato paese a rischio come la Grecia, Malta e la Spagna. Gli altri, ma la notizia non è ufficiale, tornavano dalla Sardegna. È stato posto in isolamento domiciliare così come gli altri cinque.

Sono poco più di settanta i casi che al momento riguardano l'intera provincia. Stabile il numero dei ricoverati da Covid 19 al policlinico. Sette sono quelli assistiti al reparto di malattie infettive e due quelli invece ricoverati in terapia intensiva. Tra i ricoverati del policlinico anche una nonnina, una novantenne che fa parte del gruppo familiare del comune di Sant'Agata Militello probabilmente collegato al focolaio di Malta.

