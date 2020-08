Il rebus di Viviana e Gioele nelle mani degli esperti, oggi l'autopsia sui resti del bambino

Lo scenario da oggi si sposta definitivamente nei laboratori delle investigazioni scientifiche, i riflettori si accendono su analisi ed esami.

Necessariamente da lì dovranno emergere gli elementi utili per indirizzare le indagini, oltre ogni ragionevole dubbio, per capire cosa sia successo alla deejay di 43 anni Viviana Parisi ed al figlio Gioele, morti nelle campagne di contrada Sorba a Caronia.

Quella di ieri è stata una giornata particolarmente convulsa, fitta di interlocuzioni tra le parti ed il team di esperti scesi in campo per trovare la verità. Solo a tarda sera si sono conclusi gli accertamenti tecnici sui luoghi del ritrovamento, mentre già nel pomeriggio era stato reso noto lo slittamento dell’autopsia sui resti del piccolo Gioele alle 8 di questa mattina al Policlinico di Messina.

Ieri il confronto tra le parti alla Procura della Repubblica di Patti, dove sono state espletate le corpose procedure di conferimento formale degli incarichi.

Le domande su cui si concentrerà il lavoro della “task force” sono innanzitutto quelle essenziali: Quando, dove e come sono morti Viviana e Gioele? "Gli accertamenti investigativi – spiega il procuratore Angelo Cavallo – si presentano tuttora molto articolati e proseguono in ogni direzione, senza tralasciare, come già detto, alcuna ipotesi”.

Sarà eseguita una Tomografia assiale computerizzata (Tac) al Policlinico di Messina sui resti del corpo del bambino. La Tac, spiega Daniela Sapienza, medico legale della task force di esperti che parteciperà all’esame medico legale, servirà ad effettuare dei «rilievi antropometrici» per «correlare il soggetto all’età anagrafica, sesso, e quanto utile per fare i rilievi antropologici» e per poter consentire la possibile «identificazione» della piccola vittima.

