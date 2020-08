La morte di Viviana e Gioele, si cercano tracce genetiche nell'auto su cui viaggiavano

«Le famiglie di Viviana e Gioele meritano la verità, qualunque essa sia, deve essere raggiunta, senza vuoti e lacune, è un dovere per tutti gli operatori, consegnare a queste persone risposte qualificate. Sarà una giornata lunga e dolorosa, da vivere, attimo dopo attimo, accanto a questi sfortunati familiari. Come sempre noi ci siamo».

Lo dicono gli avvocati Nicodemo Gentile e Antonio Cozza, legali della famiglia di Viviana Parisi, sparita il 3 agosto e trovata cadavere l’8 agosto ai piedi di un traliccio. La procura ha reso noto che il consulente dell’ufficio, nell’esaminare le migliaia di immagini registrate, ha accertato che i droni dei vigili del fuoco aveva 'catturato' l’immagine del cadavere di Viviana già la mattina del 4 agosto, un giorno dopo la scomparsa.

Accanto non c'era il corpicino del piccolo Gioele. Per la famiglia, che ha presentata una denuncia per accertare omissioni su indagini e ricerche, è un fatto grave, perché il piccolo poteva essere vivo e senza questo ritardo si poteva forse salvarlo.

Intanto conferito oggi a un pool di esperti l’incarico per l’esame autoptico, gli accertamenti genetici e morfologici di vario tipo, richiesti dalla procura di Patti che coordina l’inchiesta. Tra i compiti l’esame dei poveri resti ossei del bimbo, trovati tra la fitta vegetazione della collina di Caronia.

E nuovo sopralluogo nelle aree in cui sono stati trovati i corpi. Nel team di in particolare, in particolare, Daniela Sapienza, professore associato di Medicina Legale presso l’università di Messina, medico legale; Elvira Ventura Spagnolo, medico legale; Stefano Vanin, professore associato di zoologia presso l’università di Genova, entomologo; Rosario Fico, responsabile del Centro di Referenza Nazionale per la Medicina Forense Veterinaria, in servizio presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana «Aleandri», zoologo, esperto in materia di segni e tracce animali impresse sui corpi.

E, ancora, Rita Lorenzini, in servizio presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana «Aleandri» - Laboratorio di Diagnostica Molecolare Forense, zoologa e genetista esperta in materia di fauna selvatica e non; Roberta Somma, presso l’università di Messina, geologa forense, esperta nell’analisi di terreni e resti umani in essi conservati.

«Gli accertamenti investigativi - avverte il procuratore Angelo Cavallo - si presentano, dunque, tuttora molto articolati e proseguono in ogni direzione, senza tralasciare, come già detto, alcuna ipotesi». Ieri si è già proceduto a conferire un incarico di consulenza tecnica a Massimo Picozzi, docente di psichiatria presso le Università di Parma e Bocconi di Milano, al fine di acquisire informazioni precise sullo stato di salute mentale e psicologico di Viviana Parisi, alla luce della documentazione medica acquisita, compresa la certificazione dell’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto che attestava forme di paranoia e crisi mistiche.

Tra gli accertamenti, è previsto anche l’esame di «sei campionature effettuate il 6 agosto all’interno della Opel Corsa al fine di verificare la presenza di profili genetici per altrettante comparazioni». La vettura è quella della donna su cui viaggiavano mamma e figlio. Questo e altri accertamenti si svolgeranno nel Laboratorio di Genetica Forense del Gabinetto regionale di Polizia scientifica di Palermo

© Riproduzione riservata