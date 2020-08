Messina, l'Istituto Salvo D'Acquisto: "Ci mancano aule e docenti, chiesti oltre 600 banchi"

Il Comune di Messina si dà ancora del tempo per poter trovare spazi idonei ad ospitare le classi che le scuole cittadine non possono ospitare. È stato, infatti, prorogato sino a venerdì prossimo il termine per presentare le manifestazioni d'interesse per locali da adibire a istituti scolastici in tutte e tre le macro zone della città.

Il Governo, intanto ha deciso di stanziare 70 milioni per gli enti locali che, come Palazzo Zanca e la Città metropolitana, fossero costretti a pagare questi fitti passivi. E fra le scuole che sperano che arrivi questo aiuto esterno, c'è sicuramente la “Salvo D'Acquisto” del villaggio Unrra. Oltre 1000 alunni, dall'Infanzia alla Secondaria di primo grado, quattro plessi e dopo le attente analisi degli spazi, mancano undici aule.

© Riproduzione riservata

