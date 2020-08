Coronavirus, giocatore del Sant’Agata Militello contagiato: squadra in quarantena

Continua a crescere il numero di positivi al Covid nell’area di Sant’Agata Militello. Dopo i due precedenti casi (oltre al giovane di Torrenova) ieri l’Asp ha comunicato il responso positivo per altri due giovani, un 20enne appartenente alla stessa comitiva di ragazzi rientrati da Malta, ed un 19enne. Quest’ultimo fa parte della rosa del Città di Sant'Agata Calcio.

«Entrambi i giovani sono asintomatici, stanno bene e sono stati posti in isolamento – ha detto il sindaco –. Per quanto riguarda il giovane calciatore, la situazione è stata comunicata subito ai dirigenti della società sportiva che ha tempestivamente interrotto tutte le proprie attività e posto il gruppo degli atleti e dello staff in quarantena».

Un uomo è invece risultato positivo a San Fratello. Si tratta di un dipendente del Comune nebroideo, tant’è che a scopo precauzionale il sindaco Salvatore Sidoti Pinto già ieri mattina aveva disposto la chiusura del municipio.

