Il giallo di Caronia, i dubbi dei genitori sulla morte di Viviana Parisi: "Negata la visione delle foto"

Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi la dj di 43 anni, originaria di Torino, ma residente a Venetico nel Messinese, trovata morta nei boschi di Caronia e i genitori della donna hanno incontrato il procuratore di Patti Angelo Vittorio Cavallo che coordina l’inchiesta per omicidio volontario e sequestro di persona, al momento senza indagati.

A ricostruire l’incontro è il legale di Mondello, l'avvocato Pietro Venuti. "I genitori - ha detto il penalista - avevano dei dubbi addirittura sul fatto che si potesse trattare di Viviana e volevano visionare delle foto del cadavere. Gli è stato spiegato che, dai riscontri, in particolare la fede e i vestiti, erano

sicuri si trattasse di Viviana e che non era il caso e non era possibile visionare le foto. Tuttavia hanno permesso ai genitori di fare delle ricerche autonomamente».

Intanto, a Caronia, nella zona in cui è stato trovato il cadavere di Viviana, continuano le ricerche del piccolo Gioele, 4 anni. Di lui non si hanno più notizie dal 4 agosto, quando in auto con la madre ha avuto un incidente sull'A20 Messina-Palermo. Nelle attività di ricerca, coordinate dalla Prefettura di Messina, sono impiegati più di 70 tra soccorritori e volontari.

La famiglia Mondello «presto nominerà un consulente di parte per verificare dinamica e danni dell’incidente stradale avuto da Viviana Parisi» prima della sua scomparsa. Lo annuncia l’avvocato Pietro Venuti per «fare chiarezza sulla vicenda». Una delle ipotesi al vaglio degli investigatori è quella che Gioele possa essere morto nell’impatto tra l’Opel Corsa guidata dalla donna e il furgone, fermo, di operai che stavano eseguendo delle manutenzioni in una galleria dell’autostrada Palermo-Messina. Sulla vettura sono in corso verifiche da parte della polizia scientifica.

