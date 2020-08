Spiagge e verde a Capo d'Orlando, al lavoro 44 col reddito di cittadinanza

Da stamani a Capo d'Orlando sono al lavoro 44 percettori del reddito di cittadinanza residenti nel comune. Sono impegnati in quattro progetti che Palazzo Europa aveva approntato per ridare lustro e vivibilità al patrimonio comunale.

Sono il progetto per la cura delle spiagge per il quale saranno impegnati cinque unità; quello per il verde pubblico con 19 unità , la manutenzione degli edifici pubblici con 10 unità ed altrettante unità per la manutenzione del cimitero. I 44 percettori del reddito di cittadinanza sono gli idonei di un gruppo di 80 che, per validi motivi di salite o di studio o per altre cause previste dalla legge, è stato ridotto di 36 unità. Alcuni però inizieranno la loro avventura lavorativa fra pochi giorni andando ad infoltire il gruppo dei 44.

