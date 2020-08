Bomba d'acqua a Messina, anticipato il piano speciale di pulizia di tombini e caditoie

Mezzo milione subito e due il prossimo anno. Il Comune di Messina corre ai ripari per far fronte all'ondata di richieste nate dalla clamorosa bomba d'acqua caduta sabato scorso nella zona centro nord della città. I fondi, che saranno assegnati ad Amam, serviranno per pulire tombini e caditoie con un intervento straordinario immediato e che diventerà di routine a partire da gennaio.

Se ci saranno altre precipitazioni straordinarie e concentrate in pochissimi minuti, forse non eviteranno i disagi, ma almeno potranno limitarli quando, invece, pioverà in maniera ordinaria. In realtà ci sono alcuni punti in cui basta davvero una pioggerella per ridurre la strade a piscine.

