Capo d'Orlando, occupazione suolo e musica: stretta sui locali e aspre multe

Blitz dei vigili urbani nel cuore della movida orlandina e scattano multe pesanti per parecchi titolari di locali pubblici dell'isola pedonale. Era da tempo che i residenti lamentavano l'occupazione selvaggia di suolo pubblico nonché una movida troppo rumorosa e ben oltre l'orario previsto dall'ordinanza vigente, e così all'improvviso alle prime ore di domenica mattina, ecco i vigili urbani in azione. Sette titolari di pub sono stati sanzionati per lo sconfinamento del suolo pubblico concesso ed un altro per aver diffuso musica ben oltre i decibel consentiti e l'orario previsto. I primi pagheranno 173 euro ciascuno mentre il barista sanzionato per la diffusione della musica oltre l'orario stabilito, mille euro. Dal comando del corpo dei vigili si è saputo che i blitz continueranno in questo periodo di grande affollamento turistico e prevedendo anche il controllo del distanziamento dei clienti e l'uso della mascherina nei posti di grande assembramento. Le notti orlandine di questi tempi stanno facendo registrare un “tutto esaurito” nell'isola pedonale tanto che mantenere il distanziamento in spazi così affollati è veramente impossibile.

Intanto per quanto riguarda gli orari dei locali pubblici, l'ultima ordinanza del sindaco Franco Ingrillì impone nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica che possono rimanere aperti al pubblico fino alle ore 2 del giorno seguente, mentre il venerdì e sabato la chiusura è fissata alle ore 3. L'attività di intrattenimento e di diffusione musicale nelle aree esterne e dehors di pertinenza sono consentite nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica fino alle ore 1 e il venerdì e il sabato fino alle 2. In ogni caso, le emissioni sonore non possono superare i limiti di 50 decibel imposti dalla legge.

