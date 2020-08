Auto contro muro sulla tangenziale di Messina, muore a 64 anni

Ha perso la vita in ospedale, al Policlinico, un 64enne vittima ieri pomeriggio di un incidente stradale lungo la Tangenziale, in un sabato maledetto per la provincia messinese.

L’uomo, P.G. le iniziali (la Polstrada non ha voluto fornire le generalità), si trovava alla guida della sua auto, una Fiat 600 gialla modello sport, che secondo le prime ricostruzioni dopo aver tamponato un’altra vettura si è andata schiantare su un muro di contenimento tra gli svincoli Boccetta e Centro, in direzione Catania.

L’uomo non è deceduto sul posto ma, dopo essere stato estratto dall'abitacolo dai pompieri, è stato subito trasportato al Policlinico in condizioni gravissime e dove poi è morto.

