Spiaggiata sul litorale di Motta D'Affermo una tartaruga marina "Caretta caretta"

Una tartaruga adulta della specie caretta caretta della lunghezza di circa 80 centimetri è stata rinvenuta nel tardo pomeriggio di giovedì spiaggiata sul lungomare della frazione Torremuzza. Il giovane che l'ha avvistata ha fatto di tutto per soccorrere lo sfortunato animale, ma non è riuscito nel suo intento.

Il veterinario del servizio di Igiene del Distretto di Mistretta, intervenuto su richiesta del responsabile dell'Ufficio Locale Marittimo di Santo Stefano di Camastra, dall'ispezione del corpo non ha riscontrato alcun segno di lesione per cui si presume che la tartaruga di genere protetto sia deceduta o per cause naturali o per avere verosimilmente ingerito materie plastiche.

Il sindaco Sebastiano Adamo, che ha seguito le fasi del recupero, ha disposto con apposita ordinanza la distruzione della tartaruga in osservanza della normativa vigente in materia, che prevede l'interramento del corpo lontano da corsi d'acqua.

