Divieti di sosta per lavori sulle strade, ecco le vie di Messina interessate

Da lunedì 10 a venerdì 14 a Messina, in via Duca degli Abruzzi vigeranno il divieto di sosta su entrambi i lati per un tratto di 60 metri, il limite massimo di velocità di 20 km/h ed il restringimento della carreggiata stradale.

Lunedì 17 e martedì 18 le limitazioni interesseranno entrambi i lati di via Venezuela per un tratto di 10 metri. I provvedimenti viari sono stati adottati per consentire lavori di scavo per allaccio alle reti comunali acque bianche e nere di un edificio residenziale in viale Regina Elena.

