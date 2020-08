Messina, forestali sulla statale 113 per la scerbatura. Fare Verde: "Due anni senza interventi"

"L’associazione nazionale Fare Verde Onlus e l'associazione Vento dello Stretto, nell’esprimere innanzitutto il proprio cordoglio per la tragica morte dell’operaio forestale nel corso dell’incendio di sabato scorso, esprimono il loro vivo apprezzamento per l’opera svolta dai Forestali stagionali o 'precari' sul nostro territorio, i quali per 151, 101, o 78 giorni ogni anno cercano di garantire viali parafuoco, pulitura del sottobosco, ma sono anche impegnati nella stagione invernale nell’importante lavoro di pulitura dei torrenti, determinante per contrastare i pericoli legati alle alluvioni". Lo scrivono in una nota le due associazioni.

"In questi giorni, oltre al contrasto agli incendi boschivi, gli operai dell’Azienda Regionale di Sviluppo Rurale di Messina stanno svolgendo una meritoria attività di pulitura dalle sterpaglie accumulate ai bordi della SS 113 la cui manutenzione è (o sarebbe) affidata all’Anas. Da oltre 2 anni non si effettuava alcun intervento di scerbatura sulla strada statale ed in alcuni tratti la vegetazione aveva invaso la carreggiata con pericolo per gli utenti. Inoltre l’eliminazione delle sterpaglie è molto utile nella prevenzione degli incendi boschivi che, purtroppo, annualmente interessano il nostro territorio".

"Esprimiamo vivo apprezzamento per l’operato dei Forestali - dichiarano Ciccio Rizzo e Piero Gatto, responsabili messinesi di “Fare Verde Onlus” - che stanno svolgendo un’importante opera di prevenzione. Da tempo Fare Verde chiede ai Governi Regionali succedutisi di potenziare il Corpo Forestale, vero presidio a tutela del nostro patrimonio ambientale. Il Presidente Crocetta voleva chiudere il Corpo Forestale sull’onda di becere strumentalizzazioni anche mediatiche. Il Presidente Musumeci ha impresso un’inversione di tendenza netta riavviando il percorso per le nuove assunzioni. Al Governo Regionale in carica chiediamo uno sforzo maggiore: il nostro patrimonio boschivo è in pericolo ed a causa degli scellerati comportamenti di alcuni è necessario dare nuove ed ingenti risorse ed energie al Corpo Forestale nella sua opera di prevenzione, repressione e controllo del territorio. Bisogna fare presto, rischiamo di pagare il prezzo degli errori degli anni passati".

"Grazie agli Operai dell’Azienda Sviluppo Rurale di Messina – prosegue Piero Adamo, presidente di Vento dello Stretto – guidati dal Caposquadra Aurelio Arena e dal Capo Operaio Giuseppe Cosenza per l’attività di queste settimane che sta mitigando i disagi di tanti messinesi che utilizzano la SS113 non solo perché residenti nei villaggi collinari ma anche in alternativa alla martoriata tangenziale ed alla Strada “San Michele-Portella” chiusa per lavori proprio in questo periodo. Questi 'ragazzi' spesso ultra cinquantenni, superando problematiche di competenza e 'scaricabarile' fra Anas ed altri uffici e dimostrando di avere energie e voglia di fare stanno svolgendo con buonsenso un’attività utilissima per i messinesi".

