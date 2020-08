Santa Teresa di Riva, fuori pericolo il bagnino che ha bevuto il detersivo

È fuori pericolo il bagnino 26enne che ha accidentalmente ingerito del brillantante all'interno dello stabilimento balneare "Lido Lime" di Santa Teresa di Riva.

A.S., originario della Sardegna, è stato dimesso dalla Rianimazione dell'ospedale "Piemonte" di Messina dove si trovava ricoverato in coma farmacologico. Il 26enne è stato spostato nel reparto di Chirurgia toracica del "Papardo" a causa di un addensamento polmonare di cui ancora non si conosce la causa: se sia stato provocato dall'ingestione del detersivo o se fosse già presente in precedenza.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud, edizione di Messina

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE