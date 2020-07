Catamarano si capovolge nelle acque di Roccalumera, salvati due giovani

Disavventura per due giovani del posto mentre a bordo di un catamarano stavano solcando le acque del mare jonico, proprio di fronte l’abitato di Roccalumera. Una forte raffica di vento ha centrato la vela facendo capovolgere l’imbarcazione. E' successo intorno alle 18 e la spiaggia era ancora affollata di bagnanti e di pescatori.

Non appena il catamarano si è capovolto le due persone a bordo si sono buttate in mare cercando di raggiungere a nuoto la riva. Ma le loro bracciate si facevano sempre più pesanti per cui è scattato subito l’allarme.

Dalla spiaggia è stata messa in mare, in fretta e furia, una barca con tre giovani esperti, Enzo Manganaro, Gabriele D’Arrigo e Mattia Spadaro però il vento continuava a frenare le loro remate, per cui sono stati messi subito in mare tre motoscafi che in pochi minuti hanno raggiunto il catamarano rovesciato, dando così soccorso alle due persone in mare.

Nello steso tempo con delle corde è stato rimesso in sesto in catamarano, anche se la lunga vela era tutta inzuppata, e piano piano trascinato a riva. La gente che si trovava sulla spiaggia e che ha seguito le fasi di salvataggio, ha poi provveduto a tirare l’imbarcazione sulla battigia. Lievi danni al catamarano, illesi i due giovani a bordo, ma la paura è stata tanta.

