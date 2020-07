A Messina niente processione della Vara, la prima volta da 70 anni

Adesso è ufficiale: per la prima volta dagli anni della seconda guerra Mondiale (prima era accaduto solo dopo il terremoto del 1908) a Messina non si terrà la processione della Vara del 15 agosto. Né verrà montata la machina votiva in una delle piazze cittadine.

Sono chiare, in questo senso le parole del sindaco Cateno De Luca, al termine di una riunione tenutasi in prefettura: “Non ci sono le condizioni per lo svolgimento della tradizionale manifestazione della nostra Vara - ha detto il sindaco - ed il Comune non organizzerà manifestazioni che possano creare assembramenti. Abbiamo condiviso un sobrio programma incardinato esclusivamente sulle funzioni religiose che si svolgeranno per la ricorrenza dell’Assunta e che sarà reso noto dall’arcivescovo. La prossima settimana sarà definito il programma delle manifestazioni organizzate dal comune di Messina nel rigoroso rispetto delle norme anti Covid”.

© Riproduzione riservata