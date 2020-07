Forzano un distributore di sigarette in centro, due arresti a Messina

Due arresti a Messina per aver forzato un distributore di sigarette in centro. Un operazione della polizia che ha arrestato in flagranza L.G.V., 20 anni, e L.M.F., 19, accusati di furto aggravato in concorso.

I due sono stati sorpresi stanotte, intorno alle 2.30, in via Cesare Battisti, mentre tentavano di razziare un distributore di sigarette. Notati i poliziotti hanno tentato la fuga. Avevano già forzato il cassetto del distributore con una bacchetta in metallo e inserito un ramo all’interno per agganciare i prodotti e farli scivolare giù.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria i due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo previsto per domani.

