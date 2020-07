Lavori, potature e pulizia: strade chiuse e divieti a Messina

Una serie di provvedimenti per la viabilità per consentire alcuni lavori lungo le strade di Messina.

Si parte da via Trapani con gli interventi di potatura e messa in sicurezza degli alberi: fino a venerdì 31 sarà vietata la sosta su entrambi i lati delle due carreggiate stradali di via Trapani, tra via Boner e viale della Libertà, e su entrambi i lati di via Fratelli di Mari, per un tratto di 30 metri a valle dell’impianti di distribuzione carburanti Eni.

Il provvedimento sarà adottato per singoli tratti di intervento giornaliero, provvedendo ad interdire il transito pedonale nei corrispondenti tratti di marciapiede, per il posizionamento dei mezzi. Gli interventi saranno effettuati con esclusione delle fasce orarie 7.15-8.45 e 13-14.15 e delle giornate in cui sono previste manifestazioni religiose, civili e sportive.

Per consentire l’esecuzione di lavori di riqualificazione della pavimentazione di alcune strade e dei relativi marciapiedi ricadenti nei quadrilateri viali Boccetta/Regina Margherita/Giostra/via Garibaldi; viale Boccetta/corso Cavour/via S. Agostino/via XXIV Maggio; e viale Gazzi/vie U. Bonino/Bonsignore/Acireale, si è resa necessaria l’adozione di altri provvedimenti viari. Da domani, martedì 28, a giovedì 30, nella fascia oraria 7-17, in via Palermo, tra largo La Corte Cailler e via Parini, vigeranno i divieti di sosta e di transito veicolare per semicarreggiata; giovedì 30 e venerdì 31, nella stessa fascia oraria, le limitazioni insisteranno su via Sant’Orsola. Lo svolgimento del regolare transito veicolare sarà garantito nella semicarreggiata di volta in volta non interessata dagli interventi.

Infine Messinaservizi Bene Comune eseguirà martedì e mercoledì, nella fascia oraria 5-8, interventi di spazzamento meccanizzato in via Comunale Camaro/Padre Ruggeri. Pertanto nel tratto compreso tra piazza Fazio e la strada privata di accesso al complesso residenziale “Il Mito” in contrada Luce, martedì vigerà il divieto di sosta sul lato nord, ove è presente lo spartitraffico centrale, in entrambi i lati della carreggiata stradale in direzione di marcia mare-monte. Mercoledì la limitazione viaria interesserà il lato sud, sempre in entrambi i lati della carreggiata ma in direzione di marcia monte-mare.

© Riproduzione riservata