La scuola distrutta a Mili San Pietro a Messina, i cittadini: "Tenere alta l'attenzione"

Negli ultimi giorni l’annosa questione della scuola di Mili S. Pietro, devastata da un incendio nel 2016 e ancora non ripristinata, è finalmente tornata al centro delle cronache cittadine. Si tratta di una problematica che da quattro anni affligge pesantemente un’area, la vallata di Mili, aggiungendosi alle numerose difficoltà che da tanti anni gli abitanti dell’area devono fronteggiare quotidianamente e toccando direttamente la vita quotidiana dei bambini che frequentano la scuola primaria e la scuola dell’infanzia del villaggio e delle loro famiglie.

«Di fronte a problemi come quello della scuola ed ai tanti altri che interessano i cittadini del territorio, le due realtà – un’associazione giovanile di promozione sociale attiva dal 1975 a Mili S. Pietro e un comitato di cittadini, costituito lo scorso anno – plurali e distanti dalle logiche partitiche, accolgono con favore il contributo di tutte le realtà sociali e anche delle forze politiche cittadine come quelle che sono intervenute nei giorni scorsi. È importante infatti tenere alta l’attenzione su una situazione che richiede soluzioni ormai non più rinviabili e che legittimamente calamita un’attenzione che va oltre ogni steccato». Spiegano CTG LAG e Comitato Vallata di Mili.

«Apprezziamo il fatto che, dopo le tante sollecitazioni, da ultimo quelle di questi giorni, l’Amministrazione comunale - con la quale in un incontro pubblico nel gennaio 2019 e in successive occasioni abbiamo dialogato in spirito costruttivo - abbia pubblicamente fornito risposte sulla questione, indicando chiaramente la volontà di risolvere le problematiche ancora in atto e di partecipare al bando della Regione per il Piano triennale di edilizia scolastica per il quale, peraltro, si ha a disposizione un ulteriore mese di tempo con la proroga della scadenza al 26 agosto. Di fronte alla necessità di cinquanta famiglie di riavere un servizio essenziale come la scuola, presidio di cultura e di legalità sul territorio – ed al rischio concreto che dal prossimo anno si perdano due scuole, quella primaria e quella dell’infanzia – si mettano da parte le polemiche e si proceda speditamente a restituire il plesso scolastico alla comunità».

© Riproduzione riservata