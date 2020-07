Autovelox a Furci Siculo, 120 multe sul lungomare: decurtati 20 punti dalle patenti

Molti automobilisti, incivili, avranno scambiato il lungomare di Furci, quasi un chilometro, rettilineo e ben asfaltato, per un mini autodromo, tanto da percorrerlo a folle velocità, specie di notte. Tanti incidenti sono stati evitati per puro miracolo e la cittadinanza ha protestato. Il Corpo delle guardie municipali, pur con un numero esiguo di vigili urbani in servizio, tre o al massimo quattro, si è subito attivato per contrastare il pericoloso andazzo, e per multare gli indisciplinati.

«Abbiano intensificato i controlli, soprattutto di notte - ha dichiarato il comandante Salvatore Campagna - ed abbiamo potuto accertare che in molti hanno disatteso le norme impartite dal codice della strada. Sia con l'autovelox, sia con mirati servizi notturni, abbiamo controllato e verbalizzato diversi automobilisti». Il comandante Salvatore Campagna, a scavalco a Furci, proviene dal comune di Pace del Mela dove è alla guida del Corpo locale. Fornisce i numeri alquanto inquietanti per un Comune di 3300 abitanti. «In questo mese solo due volte abbiamo effettuato il servizio di autovelox sul lungomare, e in quelle due volte abbiano verbalizzato 120 automobilisti per eccesso di velocità. Decurtati ben venti punti dalle loro patenti. I trasgressori saranno segnalati alla Prefettura di Messina».

