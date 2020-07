La Regione invia i tecnici a Stromboli: livello giallo di allerta

La Protezione civile della Regione ha inviato tecnici a supporto del Centro operativo avanzato di Stromboli, dopo l'esplosione avvenuta sul vulcano alle 5 di ieri mattina.

Già dichiarati il livello giallo di allerta e la fase operativa di attenzione. Il dirigente generale della protezione civile siciliana, Salvo Cocina, con i tecnici e gli esperti dei dipartimenti regionale e nazionale, dell’Ingv, dell’Università di Firenze e con il sindaco di Lipari, sta seguendo l’evoluzione del fenomeno.

Nelle riunioni online tra tutti i responsabili del monitoraggio, sono state verificate le corrette procedure attivate ed è stato tuttavia disposto, a fini precauzionali, l’invio di tecnici del dipartimento regionale. Il fenomeno si caratterizza per un contenuto energetico superiore alle esplosioni stromboliane tipiche del vulcano.

Il fenomeno, identificato come "esplosione maggiore", si caratterizza per un contenuto energetico superiore alle esplosioni stromboliane tipiche del vulcano, ma non attinge ai valori delle parossistiche verificatesi nell'estate del 2019 e produce effetti meno impattanti. Pertanto, così come da procedura, non doveva scattare l'allarme

