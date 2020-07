Divieti di sosta per lavori sulle strade e scerbatura, ecco le vie di Messina interessate

Da mercoledì 22 a martedì 24, nella fascia oraria 7-17, sarà vietata a Messina la sosta sul lato nord di via San Cosimo per 50 metri a partire dall’intersezione con via Arbitrio dello Zucchero, in direzione est; e sul lato est di via Arbitrio dello Zucchero, per 50 metri a partire dall’intersezione con via San Cosimo, in direzione nord. I provvedimenti viari sono stati adottati per consentire l’esecuzione di lavori di pavimentazione stradale.

Da domani, martedì 21, sino al 7 agosto, nelle fasce orarie 6 – 7.15, 9 – 12.45, e 14.30 – 17.30, saranno effettuati interventi di scerbatura dello spartitraffico della linea tranviaria in via Vittorio Emanuele II, secondo il cronoprogramma per la riqualificazione delle aree a verde disposto dall’Assessore al Verde Urbano Massimiliano Minutoli. Pertanto sarà istituito il senso unico alternato nel tratto compreso tra viale San Martino e piazza Unità d’Italia, per singoli tratti di lunghezza non superiori a 30 metri, al fine di permettere l’occupazione della carreggiata stradale per la larghezza di circa un metro in adiacenza dell’aiuola spartitraffico che separa la linea tranviaria dalla carreggiata stradale.

