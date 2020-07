Messina, caso Lorena Mangano: lievi riduzioni di pena per i colpevoli dell'incidente mortale

Sono lievi riduzioni di pena. Visto che per la Cassazione sono entrambi colpevoli in via definitiva. E ieri pomeriggio la Corte d'appello di Reggio Calabria ha rideterminato le pene per l'ex finanziere Gaetano Forestieri e il pasticcere Giovanni Gugliandolo, nell'ennesima puntata giudiziaria del processo per la morte della povera Lorena Mangano, la studentessa 23enne di Capo d'Orlando deceduta in un incidente stradale avvenuto lungo la via Garibaldi il 26 giugno del 2016.

Per Forestieri, che con la sua Audi TT travolse la Panda condotta dalla ragazza, uccidendola, è stata decisa la condanna a 9 anni e 4 mesi di reclusione, per Gugliandolo a 5 anni (rispetto quindi alle condanne di riferimento del precedente giudizio d'appello, che erano di 10 anni e 6 anni, cambia poco).

© Riproduzione riservata

