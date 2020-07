In gelateria senza assicurazione dell’auto, stangata da 800 euro a Messina

In pieno centro per andare in gelateria ma con l'auto priva di assicurazione: scatta una multa da 800 euro a Messina. Una pattuglia della polizia municipale sezione annona agli ordini del commissario Lo Presti durante l’attività di controllo del territorio ha notato una Lancia Y in sosta di fronte ad una nota gelateria.

Poco dopo un 44 enne con l’intera famiglia al seguito è salito a bordo del mezzo quando veniva fermato dagli agenti per un controllo di routine. Dal controllo si evinceva che il veicolo risultava privo di assicurazione dal settembre 2019.

L’autovettura veniva posta sotto sequestro e al conducente veniva comminata una sanzione di 800 euro oltre a 5 punti sulla patente.

