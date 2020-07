Disinfestazione a Messina, da domani interventi nei villaggi della zona Centro

Messinaservizi Bene Comune prosegue la disinfestazione contro blatte, zecche, formiche, pappataci, pulci e zanzare anche domani sera venerdì 17 luglio a partire dalle 23 in altri villaggi della zona Centro di Messina. In particolare, il servizio sarà espletato nella Circonvallazione (dal Viale Italia al Viale Giostra), via Carraia;S. Paolo (compreso casette basse), via S. Marta (compreso interno), S. Paolino, via del Carmine, Viale Europa (lato dx e sx), Salita Camaro Complesso Luce, Complesso Mito.

Si raccomanda ai cittadini di evitare l’esposizione all’aperto di alimenti e indumenti, mettere al riparo animali domestici e da compagnia, chiudere finestre e balconi e lavare accuratamente frutta e verdura coltivata in orti e giardini del centro urbano.

La disinfestazione sarà annunciata oltre che sui media e sulle nostre pagine social, anche dalla voce di un operatore su un’auto che girerà i quartieri della città nel giorno interessato dagli interventi. Il programma della giornata sarà sempre anticipato a mezzo stampa e qualora per fattori non prevedibili dovesse essere modificato sarà tempestivamente comunicato.

© Riproduzione riservata