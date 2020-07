Incidente a Rocca di Caprileone, scontro fra auto: due feriti in ospedale

È di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto stamane in territorio di Rocca di Caprileone, lungo la superveloce "Mare-Monti" che collega con Tortorici, Galati Mamertino e San Salvatore di Fitalia.

Per cause ancora in corso di accertamento due auto, una Citroen ed una Fiat Panda, si sono scontrate. Sul posto i carabinieri della stazione di Rocca di Caprileone e si è reso necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Agata Militello, che hanno dovuto estrarre i due feriti dalle lamiere contorte delle vetture.

I due automobilisti sono stati trasportati, con le ambulanze del 118, all’ospedale di Sant’Agata Militello con varie ferite ma non sono in pericolo di vita.

