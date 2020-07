Milazzo, multe nell'isola pedonale: due vigili aggrediti

Quando l'anarchia si trasforma in arroganza e finisce per sfociare in atti inqualificabili. La notte scorsa due vigili urbani in servizio di controllo dell'area pedonale di piazza Ngonia del Tono, sono stati aggrediti da tra persone che contestavano loro l'aver elevato dei verbali alle auto in sosta in una zona dove l'accesso è vietato.

Solite proteste, poi qualche parola di troppo e il folle gesto di ferire in maniera peraltro grave (frattura del settore nasale) uno dei due agenti.

