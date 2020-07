Installati a Ganzirri i contenitori per le deiezioni dei cani, saranno mille in tutta Messina

Installati oggi i primi contenitori a Ganzirri per deiezioni canine. In tutto saranno 1000 contenitori a Messina. D'ora in poi, per i proprietari degli "amici a quattro zampe" non ci sarà neanche più l'alibi della mancanza dei contenitori per il conferimento delle deiezioni.

E' un segno importante anche per permettere ai nostri amici animali e ai loro padroni di passare più tempo all'aria aperta senza doversi preoccupare di tornare a casa per gettare le deiezioni canine. I contenitori saranno installati anche nelle ville pubbliche, nelle piazze, nella aree attrezzate per i giochi per bambini e in tutti i luoghi di interesse pubblico in città.

"Ci auguriamo che i cittadini, differentemente da quanto avvenuto in passato, non danneggino questi contenitori mantenendo così, anche grazie al loro utilizzo, il decoro per le strade e aiutandoci nel nostro lavoro quotidiano", si legge in una nota di Messinaservizi.

© Riproduzione riservata