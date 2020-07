Atm di Messina, aggredito l'autista di un autobus: individuato il responsabile

Ennesimo grave gesto nei confronti di un autista dell'Atm di Messina. In serata, per futili motivi, un cittadino ha colpito con un pugno in un occhio il conducente del mezzo diretto a Massa Santa Lucia, uno dei villaggi collinari della zona nord. L'autista è stato trasportato all'ospedale Papardo.

L'energumeno è stato bloccato dalle forze dell'ordine e verrà denunciato per lesioni. L'autista, visibilmente sotto choc, è stato soccorso dal 118. "Ancora una volta - dichiara il presidente dell'azienda trasporti, Pippo Campagna - assistiamo a episodi di violenza nei confronti dei dipendenti dell'Atm, rei solo di fare il proprio dovere. È una situazione inaccettabile".

