Rifiuti a Messina, doppi turni in viale Giostra e viale Gazzi: raccolta quotidiana del vetro sulla litoranea

Mini discariche e vandalismo: Messinaservizi Bene Comune al lavoro con doppi turni raccolta rifiuti indifferenziati sul viale Giostra e viale Gazzi e per ripristinare la mini isola ecologica rubata a Ganzirri. Previste multe salate e controlli. Raccolta del vetro ogni giorno sulla litoranea da viale Annunziata a Mortelle per tutto il periodo estivo.

Comportamenti poco civili e atti di vandalismo in città stanno facendo scattare la controffensiva di Messinaservizi che ha già attivato un doppio turno di raccolta di rifiuti indifferenziati per questa settimana sul viale Giostra e sul viale Gazzi, le aree al confine con le ultime delle zone Nord e Sud già raggiunte dal porta a porta

Sembra che molti residenti, infatti, abbiano l'abitudine di gettare i rifiuti nei cassonetti più vicini, pur di non fare la raccolta differenziata. "Un comportamento assolutamente deprecabile - dice il presidente di Messinaservizi Bene Comune, Giuseppe Lombardo - che ha provocato accumuli di rifiuti su viale Giostra e viale Gazzi creando delle mini discariche".

Nello stesso tempo Messinaservizi, in coordinamento con la polizia municipale, sta facendo scattare maggiori controlli e sanzioni da 450 a 600 euro per i trasgressori. Insomma una operazione di repressione e tolleranza zero.

"Inoltre - aggiunge Lombardo - in questi giorni alcuni cittadini sono riusciti a dare il peggio di sé, e a dimostrare la loro poca attenzione verso strutture e oggetti che sono della collettività. Dei vandali hanno rubato la mini isola ecologica nella spiaggia di Ganzirri, non permettendo così anche agli altri cittadini di usufruire di un servizio utile".

In questi giorni diverse le mini isole ecologiche installate sul litorale cittadino auspicando così che, come è avvenuto con il porta a porta, la maggior parte dei residenti possano aderire.

Infine attivato un servizio di raccolta del vetro ogni giorno in tutto il periodo estivo nel litorale dall’Annuziata a Mortelle, vista la maggiore presenza di turisti e villeggianti.

