Bonifiche e potature a Messina, da domani divieti di sosta e limitazioni: ecco dove

Nuovi interventi di manutenzione del verde pubblico e bonifica delle strade a Messina. Per consentire gli interventi della Messinaservizi Bene Comune "sono stati disposti provvedimenti viari in vigore nella fascia oraria 7 – 18".

Domani, giovedì 2, sarà quindi vietata la sosta su entrambi i lati delle vie San Giovanni di Malta, tra le vie Garibaldi e Monsignor D’Arrigo; Monsignor D’Arrigo, tra le vie San Giovanni di Malta e Crispi; Crispi e Gran Priorato, tra le vie Garibaldi e Monsignor D’Arrigo; Placida e Concezione, tra le vie San Giovanni di Malta e Crispi. Venerdì 3, il divieto insisterà sulle vie Crispi e Fossata, tra le vie Garibaldi e Monsignor D’Arrigo; Concezione/Monsignor D’Arrigo e Placida, tra le vie Crispi e Fossata; e S. Liberale, tra le vie Garibaldi e Concezione. Sabato 4, la limitazione interesserà le vie Fossata e Fata Morgana, tra le vie Garibaldi e Monsignor D’Arrigo; Monsignor D’Arrigo, Placida e A. M. Jaci, tra le vie Fossata e Fata Morgana; e S. Maria dell’Arco e Nina da Messina, tra le vie Garibaldi e Monsignor D’Arrigo. Venerdì 3 e sabato 4, nella fascia oraria 10 – 17, il divieto di sosta vigerà infine su entrambi i lati delle vie Sciva, nel tratto compreso tra le vie Caserma Sabato e Montepiselli, e Caserma Sabato.

Nei prossimi giorni prenderanno il via gli interventi di potatura e messa in sicurezza delle alberature cittadine secondo il cronoprogramma predisposto dall’Assessore all’Arredo Urbano Massimiliano Minutoli. Pertanto da venerdì 3 sino a venerdì 31, nella fascia oraria 6-17,30, vigerà il divieto di sosta su entrambi i lati delle vie Loggia dei Mercanti, nel tratto compreso tra le vie Garibaldi e Argentieri; Fossata, tra via Placida e piazza San Vincenzo; Cuppari, tra via Pola e viale della Libertà; Ignatianum, tra viale Regina Margherita ed il collegio Sant’Ignazio; e su entrambi i lati dei settori sud – ovest e sud – est di piazza Castronovo.

I provvedimenti dovranno essere adottati per singoli tratti di intervento giornaliero, "provvedendo ad interdire il transito pedonale nei corrispondenti tratti di marciapiede (indirizzando, con idonea segnaletica stradale, i pedoni nei tratti di marciapiede sul lato opposto, garantendo, in sicurezza, l’accesso a tutti gli ingressi ivi presenti, per mezzo di protezioni superiori e laterali), per il posizionamento dei mezzi d’opera".

"La parte di carreggiata stradale occupata dai mezzi impegnati dovrà essere opportunamente delimitata e la circolazione stradale garantita e regolamentata nella restante parte, a cura e spese della ditta esecutrice, provvedendo ad istituire il senso unico alternato di circolazione (regolamentato con movieri o con impianti semaforici provvisori e con la collocazione di idonea segnaletica stradale) in quelle strade a doppio senso di circolazione in cui a causa dei lavori non è possibile mantenere il contemporaneo doppio senso di circolazione. Gli interventi dovranno essere effettuati con esclusione delle fasce orarie 7.15-8.45 e 13 -14.15 e delle giornate in cui sono previste manifestazioni religiose, civili e sportive".

© Riproduzione riservata