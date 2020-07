A Messina riattivata la sosta a pagamento, file al Cavallotti per il cambio dei biglietti

Oggi primo giorno di riattivazione della sosta a pagamento in centro città. In tutta Messina si pagherà da oggi un euro per un’ora di parcheggio compresi i posteggi di Cavallotti Fosso e Zaera.

I tagliandi gratta e sosta utilizzati fino al mese di marzo adesso non sono più validi. Possono essere sostituiti nei box di Atm ma per posteggiare occorre usare quelli nuovi. Ma in molti casi i tabaccai e le rivendite abituali non sono provvisti dei nuovi biglietti.

Gli ausiliari della sosta li stanno vendendo ai cittadini che sono in difficoltà. File al Cavallotti per il cambio dei biglietti.

